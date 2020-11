"Tornamo-nos naquilo que escolhemos, tanto no bem como no mal", disse o Papa na entrega dos símbolos da JMJ

"Há a febre de consumir, que narcotiza o coração com coisas supérfluas. Há a obsessão pelo divertimento, que parece a única via para escapar dos problemas, quando, ao invés, é apenas um adiamento do problema. Há a fixação nos próprios direitos a reivindicar, esquecendo o dever de ajudar. Sobretudo hoje, escolher é não se fazer domesticar pela homologação, é não se deixar anestesiar pelos mecanismos do consumo, que desativam a originalidade, é saber renunciar às aparências e à exibição", disse Francisco.

"Se olharmos dentro de nós, veremos que muitas vezes surgem aí duas perguntas diferentes. A primeira: o que me apetece fazer? É uma pergunta que engana frequentemente, porque insinua que o importante é pensar em si mesmo e satisfazer todos os desejos e impulsos que me vêm. Mas a pergunta que o Espírito Santo sugere ao coração é outra: não aquilo que te apetece, mas aquilo que te faz bem", questionou Francisco.

"Tornamo-nos naquilo que escolhemos, tanto no bem como no mal. Se escolhemos roubar, tornamo-nos ladrões. Se escolhemos pensar em nós mesmos, tornamo-nos egoístas. Se escolhemos odiar, tornamo-nos furiosos. Se escolhemos passar horas no telemóvel, tornamo-nos dependentes. Mas, se escolhermos Deus, vamo-nos tornando dia a dia mais amáveis e, se optarmos por amar, tornamo-nos felizes", alertou o Papa, ao direcionar a sua mensagem à população jovem.

Na celebração, que contou com a presença da delegação portuguesa que recebeu os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, o Papa lembrou que as escolhas definem o que se são.

"Passados trinta e cinco anos da instituição da JMJ, depois de ter ouvido o parecer de várias pessoas e o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, que é competente no que se refere à pastoral juvenil, decidi transferir, a partir do próximo ano, a celebração diocesana da JMJ do Domingo de Ramos para o Domingo de Cristo Rei. No centro, continua a estar o Mistério de Jesus Cristo Redentor do homem, como sempre destacou São João Paulo II, iniciador e patrono da JMJ", disse por último.

A comitiva portuguesa levou consigo uma carta do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para entregar ao Papa.O grupo integra dez representantes de diversas dioceses nacionais e elementos da organização da Jornada Mundial da Juventude 2023.





A passagem dos símbolos da JMJ do Panamá, que recebeu a edição internacional de 2019, para a capital portuguesa, que recebe a edição no verão de 2023, decorreu na Basílica de São Pedro, no final da Missa presidida pelo Papa.