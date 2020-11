JMJ 2023. Presidente da República congratula-se com a entrega dos símbolos

Presidente da República congratula-se com a entrega dos símbolos da Jornadas Mundiais da Juventude a Portugal

O Presidente da República congratula-se, numa nota publicada no site da Presidência, com a entrega a Portugal dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que Lisboa acolhe em 2023.

"Os símbolos foram entregues este domingo por Sua Santidade o Papa Francisco a uma comitiva portuguesa presidida pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente e da qual fazem parte uma dezena de jovens e o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. O Cardeal-Patriarca foi portador de uma carta pessoal do Presidente da República para Sua Santidade", lê-se.

"Até 2023, estes símbolos, uma Cruz Peregrina, com 3,8 metros de altura, e uma réplica do ícone de Nossa Senhora “Salus Populi Romani”, que retrata a Virgem Maria com o Menino nos braços, deverão percorrer as dioceses portuguesas e de países de língua portuguesa."

O Papa entregou este domingo a uma delegação portuguesa, na Basílica de São Pedro, a Cruz da Jornada Mundial da Juventude, cuja próxima edição internacional decorre em Lisboa, em 2023.