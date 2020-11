🔴 Em direto. Papa entrega símbolos da Jornada Mundial da Juventude a delegação portuguesa

A comitiva portuguesa leva consigo uma carta do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para entregar ao Papa.



O grupo integra dez representantes de diversas dioceses nacionais e elementos da organização da Jornada Mundial da Juventude 2023.

A passagem dos símbolos da JMJ do Panamá, que recebeu a edição internacional de 2019, para a capital portuguesa, que recebe a edição no verão de 2023, vai acontecer na Basílica de São Pedro, no final da Missa presidida pelo Papa, às 10h00.