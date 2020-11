Congresso PCP. Mota Pinto defende que exceção na lei é para “órgãos de reunião regular”

Veja também:

O dirigente do PSD Paulo Mota Pinto recusou este domingo que o Governo e o parlamento estejam “de mãos atadas” quanto ao congresso do PCP, defendendo que a exceção na lei se aplica a “órgãos de reunião contínua ou regular”.

“O PSD o que diz é que não é verdade que o Governo e a Assembleia da República estejam de mãos atadas e nada possam fazer em relação ao congresso do PCP, como o primeiro-ministro disse ontem”, afirmou o presidente da mesa do congresso do PSD, defendendo que o parlamento “pode alterar a lei”.

Paulo Mota Pinto afirmou que, “se essa alteração for proposta, com certeza que o PSD a aprovará”, mas recusou dizer se serão os sociais-democratas a avançar.

Questionado se essa alteração poderia passar por todos os trâmites até ao próximo fim de semana, Mota Pinto respondeu que “houve diplomas que foram propostos e aprovados em prazos relativamente curtos”, mas recusou que seja especificamente para o congresso comunista.

“O que está aqui em causa não é fazer – é preciso dizer - uma lei ‘ad hominem’ ou para um certo caso”, mas sim rejeitar a “afirmação de que nem o Governo nem a Assembleia podem fazer nada”, insistiu, considerando que o primeiro-ministro terá dado essa justificação porque, “provavelmente, não quer que a sua posição de não agir contra o congresso do PCP possa ser associada às circunstâncias políticas e ao Orçamento do Estado”.

O social-democrata notou também que a “lei vigente proíbe que o estado de emergência proíba reuniões de órgãos estatutários dos partidos políticos”, mas ressalvou que “esta norma visa assegurar a continuidade de funcionamento dos partidos e da formação da vontade política, mesmo durante o estado de emergência”.

“Portanto, é para órgãos de reunião contínua ou regular, como comités centrais, como comissões políticas, conselhos nacionais, e não para órgãos que só têm de reunir de quatro em quatro anos, como é, nos termos dos estatutos do PCP, o caso do congresso do PCP”, defendeu, apontando que também “há restrições de ordem sanitária que podem ser impostas, há muito a fazer sem alterar a lei”.

Indicando que as suas considerações “são independentes do facto de o congresso ser do PCP ou de outro partido político”, o presidente da mesa do congresso do PSD, e também constitucionalista, salientou que “há casos em que o bom senso e o civismo sanitário não basta”.