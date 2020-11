Serviços prisionais com 435 casos positivos de Covid-19

Veja também:

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) contabiliza hoje 435 casos positivos de Covid-19 entre trabalhadores, reclusos e jovens internados em Centros Educativos, num universo total de cerca de 20 mil pessoas.

Na informação divulgada este domingo, a DGRSP especifica que há a registar 351 casos de reclusos ativos (num total de 11.226) e 100 casos clinicamente recuperados, incluindo duas crianças, filhas de reclusas do Estabelecimento Prisional de Tires.

Entre os trabalhadores do quadro há 74 casos ativos, a que se somam mais 10 trabalhadores externos.

Do conjunto de trabalhadores, há 124 casos clinicamente recuperados, havendo também mais quatro jovens internados em centros educativos.

Os dados da DGRSP referem que na sequência de um recluso do Estabelecimento Prisional de Faro ter, na sexta-feira, acusado positivo à Covid-19, foi ativado o plano de contingência do estabelecimento prisional.

Os reclusos foram colocados em quarentena e, em articulação com a saúde pública, foram, tal como os trabalhadores, todos testados no sábado.

Recebida a totalidade dos resultados ao início da tarde deste domingo, a DGRSP revelou que há 62 reclusos e quatro trabalhadores do Estabelecimento Prisional de Faro que acusaram positivo à Covid-19.

A direção-geral esclarece que os reclusos positivos, todos assintomáticos, foram afetados a uma única ala do estabelecimento prisional onde se encontram em isolamento e sob acompanhamento clínico.

No Estabelecimento Prisional de Vila Real, por se ter verificado também um caso positivo num recluso, foi ativado o plano de contingência, tendo os reclusos sido colocados em quarentena e, juntamente com todos os trabalhadores, sido objeto de testagem na quinta-feira.

Os resultados recebidos indicam que há apenas um trabalhador positivo.

Os dados respeitantes aos casos de Covid-19 nos estabelecimentos prisionais de Izeda, Guimarães, Lisboa e Tires mantêm-se inalterados.

Em todos os estabelecimentos prisionais mantêm-se suspensas as atividades de formação escolar e profissional e de trabalho, bem como as visitas, com exceção das dos advogados.

Portugal contabiliza hoje mais 73 mortos relacionados com a Covid-19 e 4.788 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.897 mortes e 260.758 casos de infeção, estando ativos 83.942, mais 1.175 do que no sábado.

A DGS indica, que das 73 mortes registadas nas últimas 24 horas, 39 ocorreram na região Norte, 20 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 12 na região Centro e duas no Alentejo.