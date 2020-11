Reino Unido regista mais 398 mortes

Veja também:

O Reino Unido registou este domingo 398 mortes associadas à Covid-19 num período de 24 horas, elevando o total de óbitos registados desde o início da pandemia para 55.024, o mais alto na Europa.

Os dados oficiais disponibilizados indicam 18.662 novos casos diários de Covid-19 e o total de casos confirmados no Reino Unido ascende agora a 1.512.045.

Este domingo foi anunciado que o primeiro-ministro britânico vai aliviar as medidas restritivas de combate à pandemia no Natal para facilitar as reuniões familiares, numa altura em que se anuncia um reforço de três mil milhões de libras para o serviço de saúde.