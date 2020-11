Itália regista mais 562 mortes e 28.337 novos casos

Com os dados do último dia, Itália regista agora um total de 1.408.868 casos de contágio desde 21 de fevereiro, quando foi declarada a emergência a nível nacional, e 49.823 mortos.

O Ministério da Saúde de Itália adiantou que foram realizados 188.747 testes de despiste à Covid-19 nas últimas 24 horas, quase 48.500 menos do que no dia anterior.

A região da Lombardia (norte de Itália), a mais afetada pela pandemia, comunicou 5.094 novos casos de infeção e a Campânia (sul do país) registou 3.217, com as outras regiões com valores abaixo dos três mil novos casos.

Itália, como o resto da Europa, está a ponderar cenários para evitar a propagação do vírus em dezembro, especialmente na época do Natal, sem penalizar demasiado a economia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou este domingo que se houver um relaxamento exagerado das medidas de contenção nas próximas semanas há o risco de uma terceira onda da pandemia logo no arranque de 2021.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,3 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 3.897 em Portugal.