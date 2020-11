Eurico Couto. “Jogadores foram excelentes”

O treinador do Paredes estava “satisfeito com a prestação da equipa”, apesar da eliminação da Taça de Portugal diante do Benfica.

Eurico Couto lembra que o Benfica “não é uma equipa qualquer”.

“Não perdemos a nossa essência, este resultado é um prémio para a nossa dedicação. Ofensivamente ficámos longe do que somos capazes, mas defrontámos o Benfica. Os meus jogadores foram excelentes”, disse.

O técnico acrescenta que “não ganhámos o jogo mas mostrámos um pouco do que somos, principalmente na organização defensiva”.

“Na primeira parte estivemos presos e com a ansiedade normal mas na segunda conseguimos libertar-nos. Saio satisfeito com a prestação da equipa”, referiu à TVI.