Milan vence Nápoles e é líder

O Milan derrotou o Nápoles, por 3-1, e reassumiu a liderança isolada da liga italiana.

Em destaque esteve o sueco Zlatan Ibrahimovic, de 39 anos, que fez dois golos, o 10º em seis partidas na Série A desta época (Cristiano Ronaldo soma 8 tentos em cinco jogos).

O outro tento milanista foi feito já nos descontos por Hauge. Antes, Mertens tinha descontado para os napolitanos.

Com este triunfo, os rossoneri ascendem ao topo da tabela classificativa, com 20 pontos. Já o Nápoles é 6.º classificado, com 14.