Lesão grave de Piqué no Barcelona

O Barcelona confirmou, este domingo, a lesão grave de Gerard Piqué.

O defesa central realizou exames complementares e tem uma entorse de grau 3 no ligamento lateral interno do joelho direito e uma lesão parcial do ligamento cruzado anterior.

Os catalães não adiantam tempo de paragem, nem se o atleta será operado, mas devem ser vários os meses fora de campo.

Piqué lesionou-se durante a partida contra o Atlético Madrid (0-1) e saiu em lágrimas do relvado.

Também Sergi Roberto saiu lesionado deste encontro.