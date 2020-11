Diogo Jota faz história e deixa Klopp e Mourinho igualados na frente

O Liverpool venceu o Leicester, por 3-0, em partida da jornada 9 da liga inglesa. Diogo Jota voltou a estar em destaque.

O avançado português marcou um dos golos dos reds e converteu-se no primeiro jogador da equipa a marcar sempre nos primeiros quatro jogos em casa.

Os outros golos do campeão inglês foram apontados por Jonny Evans, na própria baliza, e Firmino.

Aparentemente não se notou a mão cheia de ausências na equipa de Jurgen Klopp: Alexander-Arnold, Van Dijk, Joe Gomez, Jordan Henderson e Mohamed Salah.

Com esta derrota, o Leicester perde oportunidade de se isolar na frente da Premier League e “oferece” a liderança do campeonato a Liverpool e Tottenham, de José Mourinho, ambos com 20 pontos. A seguir estão Chelsea e Leicester, com 18.