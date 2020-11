Atlético Madrid derrota Barcelona

O Atlético de Madrid, com João Félix a titular, igualou provisoriamente a Real Sociedad no topo da Liga espanhola de futebol, depois de receber e vencer por 1-0 o FC Barcelona, que continua em crise, na 10.ª jornada.

Na capital espanhola, um golo do belga Yannick Ferreira-Carrasco, aos 45+3 minutos, num lance com muitas culpas para Ter Stegen, deu o quinto triunfo seguido aos “colchoneros”, que vão dormir na liderança da prova.

Félix foi rendido no Atlético Madrid aos 84 minutos, segundos depois de Francisco Trincão, no FC Barcelona, ter sido lançado pelo técnico Ronald Koeman (ex-Benfica).

A equipa de Diego Simeone, a única que ainda não somou qualquer derrota na Liga espanhola, passou a somar 20 pontos e espera por um tropeção da Real Sociedad, que joga no domingo no campo do Cádiz.

Em Madrid, o FC Barcelona somou a terceira derrota em oito jogo e segue num impensável 12.º lugar, com 11 pontos, com a possibilidade de cair ainda mais na classificação durante a jornada.

Destaque ainda para o Sevilha, treinado por Julen Lopetegui (ex-FC Porto), que bateu em casa o Celta Vigo, por 4-2, num encontro em que esteve a perder por 2-1, e subiu provisoriamente ao sétimo posto, com 13 pontos.