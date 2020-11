MotoGP. Miguel Oliveira vence em Portimão

O piloto Miguel Oliveira venceu o grande prémio de MotoGP de Portugal, em Portimão.

O "88", da KTM, liderou do princípio ao fim na última prova do Mundial e alcançou a segunda vitória da carreira na categoria máxima do motociclismo.

Miguel Oliveira, que já tinha conseguido a pole position na prova portuguesa, não deu hipóteses à concorrência.

O "falcão" gastou 41.48,163 minutos para cumprir as 25 voltas ao traçado algarvio, deixando o australiano Jack Miller (Ducati) na segunda posição, a 3,193 segundos, e o italiano Franco Morbidelli (Yamaha) em terceiro, a 3,298 segundos.