Miguel Oliveira pode ser “chefe de fila para 2021”, diz chefe da KTM

O diretor de corridas da KTM estava feliz com o triunfo de Miguel Oliveira em Portimão. O austríaco Pit Beirer aponta o português como “chefe de fila para 2021” na equipa de fábrica no MotoGP.

"Estou particularmente feliz pelo Miguel, porque ele será o piloto que ficará connosco no próximo ano e estará ao lado do Brad Binder na equipa de fábrica. Precisamos de um novo chefe de fila para 2021 e creio que o Miguel com esta performance se tornou num forte candidato. Estou também feliz pelo Hervé Poncharal [líder da Tech3, equipa onde correu Miguel Oliveira], pois tornaram-se numa equipa fantástica em apenas dois anos", elogiou.

Em declarações à Servus TV, Beirer considerou que "foi uma época fantástica [para a KTM], agora com uma terceira vitória com dois pilotos diferentes. Isso merece o reconhecimento de todos”.

“Estou feliz pelo quinto lugar do Pol no Mundial, é incrível. Na nossa quarta época no MotoGP, acabar em quinto no Mundial, é algo difícil de acreditar. Além disso, tivemos o título de Moto3 hoje. Vivemos uma experiência brutal. Preciso de algumas horas para processar estes sucessos, mas vamos para a paragem de inverno motivado", acrescentou.

Miguel Oliveira fechou a temporada com dois triunfos na prova rainha do motociclismo e, para 2021, vai deixar a Tech3 – “equipa B” da KTM – para assumir um lugar na equipa de fábrica.