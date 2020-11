Francisca Nazareth substitui Andreia Jacinto

A avançada Francisca Nazareth, do Benfica, substitui Andreia Jacinto, do Sporting, no lote de convocadas da seleção principal de futebol feminino.

A equipa das quinas vai defrontar a Escócia (dia 27 novembro) e a Albânia (1 dezembro).

Francisco Neto, selecionador nacional feminino, convocou 25 jogadoras para as próximas duas partidas de qualificação para o Euro 2022.

Destaque para a estreia de Catarina Amado.

Convocadas:

Aston Villa: Diana Silva

Famalicão: Rute Costa

Ferencvaros: Vanessa Marques

Fiorentina: Cláudia Neto

Marítimo: Telma Encarnação

Sp. Braga: Diana Gomes, Dolores Silva, Andreia Norton

Benfica: Sílvia Rebelo, Carole Costa, Andreia Faria, Catarina Amado, Ana Seiça e Francisca Nazareth

Sporting: Ana Borges, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Inês Pereira, Patrícia Morais, Mónica Mendes, Carolina Mendes, Joana Marchão, Alicia Correia, Ana Capeta

Stade de Reims: Mélissa Gomes