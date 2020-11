Novas medidas por concelho. Governo adota nova classificação de risco

Veja também:

O Governo adotou, este sábado, uma nova classificação de risco de infeção por concelho. Foram definidos quatro níveis de risco. Risco moderado, elevado, muito elevado e extremamente elevado.

Os níveis diferem em número de incidência. Municípios com incidência inferior a 240 casos por 100 mil habitantes integram a lista de risco moderado. São 65 os concelhos portugueses nesta situação.

Na lista de risco elevado entram os 86 concelhos com uma incidência entre 240 e 480 casos por 100 mil habitantes. Segue-se o risco muito elevado, entre 480 e 960, com 80 municípios.

No nível máximo de risco - extremamente elevado - estão 47 concelhos, com mais de 960 casos por 100 mil habitantes.

Aos concelhos de risco moderado aplicam-se apenas as medidas de restrição gerais, como o uso de máscara nos locais de trabalho e a proibição de circulação entre concelhos das 23h de 27 de novembro às 5h de 2 de dezembro. A restrição de circulação entre municípios também se aplica entre as 23h de 4 de dezembro e as 5h de 9 de dezembro.

Entre 30 de novembro e 10 de dezembro foi, ainda, decretada a suspensão das atividades letivas, tolerância de ponto e anunciado o apelo a entidades privadas para dispensa de trabalhadores.

Estas regras aplicam-se, também, aos restantes três níveis de risco, a que acrescem algumas medidas de restrição.

Medidas para os concelhos de risco elevados

Manutenção da proibição de circulação na via pública entre 23h as 5h

Ação de fiscalização do cumprimento de teletrabalho obrigatórios

Encerramento dos estabelecimentos comerciais às 22h

Encerramento dos restaurantes e equipamentos culturais às 22h30

Medidas para os concelhos de risco muito elevado e extremamente elevado