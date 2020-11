EU

21 nov, 2020 PORTUGAL 19:22

Não. Não Senhor, eu não vivo angustiado por ficar em casa. Não. A mim pouca falta me faz se não sair de casa. Durante TRÊS ANOS, quando era jovem, o Estado CONFINOU-ME e retirou-me de Minha Mãe, para me mandar para o ULTRAMAR. Por isso, não vivo angustiado. O que me ANGÚSTIA é eu saber que estou de NOVO a ser Governado por Pessoas como na altura. Já agora digam-me, por favor, qual o número da LEI do dia 30 de Setembro de 1986, porque já é a SEGUNDA VÊZ que é utilizada como desculpa pelos Senhores. Que eu saiba, a CONSTITUIÇÃO diz que as Leis são para TODOS e não só para quem o Estado quer. Se o Senhor e o Senhor Presidente da República não TEEM CORAGEM façam um favor, muito pequenino, não BRINQUEM.