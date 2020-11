Costa diz que ficaria “muito surpreendido” com o Natal sem estado de emergência

Veja também:

O primeiro-ministro afirmou este sábado que ficaria "muito surpreendido" se não vigorar o estado de emergência no Natal, alegando que o conteúdo das medidas que estão a ser adotadas são menos intensas, mas com maior extensão temporal.

"Ficaria muito surpreendido se não houvesse estado de emergência no Natal, porque isso significa que a evolução do combate à epidemia teria sido muito rápida", declarou António Costa em conferência de imprensa.

António Costa assumiu esta perspetiva depois de ter anunciado novas medidas contra a Covid-19 tomadas na sexta-feira em Conselho de Ministros no âmbito da prorrogação do estado de emergência.

As novas medidas afetam sobretudo as semanas dos feriados de 1 e 8 de dezembro, como novas regras de recolher obrigatório e proibição de circulação entre concelhos. Foi também anunciada uma nova forma de elencar os concelhos, consoante o grau de risco de propagação do vírus.