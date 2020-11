Filho mais velho de Donald Trump infetado com a Covid-19

Veja também:

O filho mais velho do presidente em exercício dos Estados Unidos, testou positivo para a Covid-19.

A informação, inicialmente avançada esta sexta-feira pela agência Bloomberg, foi, também, confirmada pela cadeia de televisão CNN, que cita um porta-voz de Donald Trump Jr.

"Don testou positivo no início da semana e está em quarentena em sua casa desde o resultado", disse o porta-voz, acrescentando que o filho do presidente “tem estado completamente assintomático e segue todas as orientações clinicamente recomendadas”.

Donald Trump Jr. é mais uma das figuras próximas do presidente norte-americano a contrair a Covid-19, depois da primeira-dama, Melania Trump, do seu filho mais novo Barron, do chefe de gabinete Mark Meadows e de vários assessores da Casa Branca.

Também esta sexta-feira, foi confirmado o teste positivo de Andrew Giuliani, filho de Rudy Giuliani, advogado pessoal de Donald Trump.

Numa altura em que se discute a validade de votos já contados, atrasando a transição presidencial, os Estados Unidos registaram um recorde de 2.239 mortos e 200.146 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

O total de óbitos desde o início da pandemia subiu para 252.419 e o de casos para 11.698.661.