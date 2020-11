EUA. Pelo menos oito feridos em tiroteio num centro comercial no Wisconsin

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas, nenhuma em risco de vida, num tiroteio que ocorreu esta sexta-feira num centro comercial no estado de Wisconsin, nos EUA.

Os feridos, entre os quais um adolescente, foram transportados para o hospital, confirmou a polícia de Wauwatosa.

O FBI e o gabinete do xerife do condado de Milwaukee informaram, através do Twitter, que os elementos das suas equipas estavam no centro comercial Mayfair, em Wauwatosa, a apoiar a resposta "ativa" da polícia local.

O alerta foi dado às 14h50 (hora local) e quando as equipas de emergência chegaram ao centro comercial, mais concretamente junto a uma entrada da loja Macy's, o suspeito já não estava no local.

"A polícia está investigar ativamente um incidente no centro comercial Mayfair", lê-se na mensagem que a polícia de Wauwatosa publicou, inicialmente, nas redes sociais.