Haaland sucede a João Félix como "Golden Boy"

Erling Haaland, ponta-de-lança do Borussia Dortmund, foi eleito o "Golden Boy" de 2020, entregue pelo jornal italiano "Tuttosport" e que elege o melhor jovem jogador do ano.

O avançado norueguês de 20 anos que surpreendeu o futebol europeu este ano sucede ao português João Félix, que venceu o galardão na última época, depois uma temporada de destaque no Benfica que convenceu o Atlético de Madrid a bater a sua cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Renato Sanchos venceu o prémio em 2016.

Haaland arrancou a última temporada no Red Bull Salzburgo, da Áustria, onde marcou 28 golos em 22 jogos na primeira metade da temporada.

O Dortmund contratou o jovem avançado em janeiro, e o ritmo de golos marcados não abrandou: 16 golos no que restou da época, em 18 jogos.

Esta temporada, Haaland continua a confirmar o potencial, com 11 golos marcados num igual número de jogos, que o tornam num dos avançados mais cobiçados do mundo.

O noruguês era um dos favoritos à conquista do galardão, para além do colega de equipa, Jadon Sancho, e de Alphonso Davies, do Bayern de Munique, e do avançado do Barcelona, Ansu Fati, que ficou em segundo lugar na votação.

Fábio Silva, avançado do Wolverhampton, era o único jogador português a figurar nos 20 finalistas.

A lista inicial de 100 candidatos contava com outros oito jogadores portugueses: Eduardo Quaresma (Sporting), Rafael Camacho (Sporting), Romário Baró (FC Porto), Tiago Lopes (FC Porto/sem clube), Tomás Tavares (Benfica/Alavés), Gonçalo Ramos (Benfica), Tiago Djaló (Lille) e Pedro Neto (Wolverhampton).