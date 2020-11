Bruno Fernandes dá vitória ao United

Um golo do internacional português Bruno Fernandes deu ao Manchester United a vitória na receção ao West Bromwich (1-0), resultado que deixa os “red devils” no nono lugar da Liga inglesa de futebol, na nona jornada.

Em Old Trafford, o médio de 26 anos converteu com sucesso uma grande penalidade, aos 56 minutos, e fez o seu sexto golo da temporada na Premier League, naquele que foi o segundo triunfo consecutivo do Manchester United na competição.

Com este resultado, o United passa a somar 13 pontos, menos sete do que o Tottenham, de José Mourinho, que lidera a prova à condição, enquanto o West Bromwich continua sem qualquer vitória e segue no antepenúltimo posto, com três.