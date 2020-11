"Tomba-gigante" União de Leiria elimina Portimonense da Taça de Portugal

O União de Leiria é o primeiro protagonista de uma surpresa na Taça de Portugal, ao eliminar o Portimonense da Taça de Portugal, em jogo a contar para a terceira eliminatória, no Estádio Municipal de Leiria.

Em casa, a equipa do Campeonato de Portugal venceu a equipa da I Liga por 1-0. O único golo da partida surgiu aos 82 minutos de jogo, pelo avançado Rui Gomes.

A vitória do União de Leiria foi a segunda surpresa do dia, depois do Amora ter eliminado o Feirense em sua casa. O Gil Vicente teve de ir a grande penalidades para eliminar o Oleiros, também do Campeonato de Portugal.

Helton, antigo guarda-redes do FC Porto, voltou aos relvados esta época aos 42 anos, foi titular mas saiu lesionado na primeira parte.

O Portimonense continua em má forma e está em último lugar da I Liga e somou a quarta derrota consecutiva em todas as provas.