Quais as vacinas para a Covid-19 na fase final de testes? O que já sabemos e o que falta saber

Dois dias depois, o fabricante da concorrente russa Sputnik V anunciou uma vacina com eficácia de 92%, com base em dados de 20 casos.

Ontem, 16 de novembro, a empresa de biotecnologia norte-americana Moderna indicou que a sua vacina candidata é 94,5% eficaz na prevenção da Covid-19, tendo em conta a análise de 95 casos.

Como são fabricadas as vacinas candidatas?

Tanto a vacina experimental da Pfizer como a da Moderna têm por base a tecnologia genética do ARN mensageiro, que usa o organismo da pessoa para produzir uma proteína-chave do coronavírus da Covid-19, no caso a proteína da espícula, "a porta de entrada" do vírus nas células, e estimula o sistema imunológico a criar anticorpos contra o vírus.

Uma vez injetado, este tipo de vacina instrui células saudáveis a fazerem cópias da proteína da espícula do coronavírus SARS-CoV-2, estimulando a produção de anticorpos neutralizadores.

Ao ser depois infetado com o vírus, o organismo consegue assim reconhecê-lo e combatê-lo.

A vacina experimental russa é diferente: induz a criação de anticorpos contra o coronavírus da Covid-19 através de dois adenovírus distintos que foram geneticamente modificados para produzir a proteína da espícula do SARS-CoV-2.

Quantas doses são necessárias?

As vacinas candidatas da Pfizer e da Moderna são administradas em duas doses. A da Pfizer ao longo de três semanas, a da Moderna com quatro semanas de intervalo.

Os dois adenovírus modificados que entram na composição da Sputnik V, autorizada na Rússia antes de se iniciarem os ensaios finais de eficácia e segurança, são injetados com três semanas de intervalo.