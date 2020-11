Torre de Moncorvo lança campanha “Vivo Aqui – Compro Aqui” para ajudar comércio local

Veja também:

“Vivo Aqui – Compro Aqui”. Assim se chama a campanha do município de Torre de Moncorvo para incentivar a população a adquirir os produtos de que necessita no comércio tradicional e produtores locais.

É uma espécie de dois em um, na medida em que são apoiadas as famílias, o comércio tradicional e os produtores do concelho.

A iniciativa vai decorrer durante a época de Natal, a partir de 1 de dezembro de 2020 e até 6 de janeiro de 2021.

Durante este período, a Câmara de Torre de Moncorvo atribui um vale de desconto de 5 euros por cada 50 euros de valor acumulado de faturas de compras, até ao montante máximo de 1.000 euros por agregado familiar, efetuadas nos estabelecimentos comerciais e produtores aderentes, que estarão identificados com um dístico da campanha.

Para aderir, os munícipes só têm que entregar as faturas das compras efetuadas no comércio e produtores do concelho, no Balcão Único Municipal, de 7 a 31 de janeiro de 2021, para atribuição dos vales de desconto pelo Município.

“Os vales são válidos, única e exclusivamente, nos estabelecimentos comerciais aderentes à campanha e podem ser usados até 2 julho de 2021”, indica a autarquia.

Já os comerciantes aderentes à iniciativa têm que entregar os vales de desconto já trocados pelos munícipes, no Balcão Único, assegurando a autarquia que “efetuará o pagamento desses vales aos comerciantes a partir de dia 15 de cada mês”.

A autarquia do distrito de Bragança justifica a iniciativa pelos “efeitos nefastos, ao nível da atividade económica, com particular incidência nos pequenos comerciantes”, das medidas implementadas no âmbito do combate à Covid-19.