Covid-19. Ginásios enviam carta a Costa com críticas e sugestões para o setor

Os donos dos ginásios estão preocupados e dizem-se prejudicados com as medidas impostas pelo Governo nesta pandemia, nomeadamente na limitação dos espaços de treino. Numa carta aberta enviada nesta quarta-feira ao primeiro-ministro, a Associação de Clubes de Fitness e Saúde de Portugal começa por citar palavras de António Costa para logo depois o contradizer. No anúncio do estado de emergência, o chefe do executivo disse que "os ataques cardíacos não podiam ser evitados". “O que nós queremos dizer com esta carta aberta é isso mesmo: é que os ataques cardíacos podem ser evitados. Podem ser evitados, se tratarmos do assunto a montante, portanto, se investirmos na prevenção”, sublinha José Carlos Reis, presidente daquela associação. Em declarações à Renascença, o responsável lembra que os ginásios são locais de baixo risco de transmissão da Covid-19 e sublinha que a pandemia veio agravar os fracos hábitos de atividade física dos portugueses, o que só aumenta a probabilidade de problemas de coração. “Eles não podem ser evitados no momento em que a pessoa está a ter o ataque cardíaco, mas não há qualquer dúvida científica nem médica nem outra qualquer de que, nas pessoas que praticam atividade física, a possibilidade de terem um ataque cardíaco é diminuta quando comparado com as pessoas que não praticam atividade física”, destaca.

Na opinião deste responsável, o investimento na saúde deve incluir a prevenção. “As apostas ao nível da saúde são sempre no Sistema Nacional de Saúde, quando eu penso que o mais importante é o investimento ser feito a montante, na prevenção. E a prevenção das doenças é feita, principalmente, pela prática de exercício físico”, defende. O presidente da Associação de Clubes de Fitness e Saúde de Portugal diz ainda que, com tantas restrições, vai ser impossível que Portugal cumpra até 2030 a meta de ser um dos 15 países com mais atividade física na União Europeia. Ginásios sugerem benefícios fiscais José Carlos Reis acusa o Governo de não ter apresentado qualquer medida que possa ajudar o setor dos ginásios, pelo que a Associação de Clubes de Fitness e Saúde de Portugal pede, na carta aberta enviada ao primeiro-ministro, que sejam inseridas medidas no próximo Orçamento do Estado. Entre elas, duas que consideram urgentes: a redução da taxa de IVA e benefícios fiscais em sede de IRS. “Se as pessoas tiverem a possibilidade, no final do ano, quando estão a fazer a entrega do seu IRS, colocar um benefício fiscal – que é uma parte do que pagam nos ginásios, nos clubes – para prática de exercício físico, para a prática de desporto, isso é uma mudança completa de paradigma no nosso país, porque era a assunção, por parte do Governo que, na realidade, a atividade física, é promotora de saúde e isso fazia uma modificação comportamental de todos os portugueses enorme”, aponta.