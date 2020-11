“Não posso calar mais este grito de dor e indignação”. Religiosa descreve “cenário de terror” em Cabo Delgado

“Não posso calar mais este grito de dor e indignação com a forma vil e cruel com que os nossos irmãos desta região estão a ser despejados de suas próprias terras, despojados de tudo, mesmo do dom mais precioso que a vida é”, desabafa a Irmã Blanca Nubia Zapata Castaño, religiosa da Congregação das Carmelitas Teresas de São José, na sua página de Facebook. A Carmelita escreve que o povo de Cabo Delgado, em Moçambique, sofre há três anos, sem que se vislumbre uma solução para o conflito, e dá conta de pessoas a “dormir ao relento, escondendo-se entre arbustos, sofrendo de fome e sede, cheias de medo”. “São três anos a ver como um conflito, que surgiu apenas em uma aldeia pequena e que parecia ser apenas um assunto ′tribal’, se foi estendendo impunemente perante a passividade e indiferença, daqueles que têm a obrigação de salvaguardar e proteger o povo”, denuncia a religiosa.

De acordo com a irmã Blanca, toda a região norte da província está “praticamente tomada pelos terroristas, que regam a seca terra com o sangue inocente” de um povo que só pede para viver em paz. Ainda segundo a religiosa da Congregação das Carmelitas Teresas de São José, a situação em Cabo Delgado, agravou-se intensamente neste ano de 2020 com as investidas violentas contra as principais sedes dos distritos de Mocimboa, Quissanga, Macomia e Muidumbe. “Uma densa sombra de morte espalhou-se por todo lugar, deixando à sua passagem milhares de mortos, assassinados selvaticamente sem que entendamos porquê”, lamenta a religiosa, dando conta que são “incontáveis desaparecidos e sequestrados, mais de 400.000 deslocados na cidade de Pemba e nos distritos e províncias vizinhas”.