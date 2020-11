D. António Marto deve ter alta hospitalar na quarta-feira

O cardeal D. António Marto, internado no Hospital de Santo André, em Leiria, desde 4 de novembro, deverá ter alta amanhã, quarta-feira.

A informação foi revelada à Renascença pelo vigário geral da Diocese de Leiria-Fátima, padre Jorge Guarda.

O bispo de Leiria-Fátima “está a melhorar e terá alta amanhã, segundo disseram os médicos ontem”, conta o sacerdote, acrescentando que o bispo de Leiria-Fátima “continuará em tratamento domiciliário”.

Sem revelar as causas que levaram ao internamento, o padre Jorge Guarda indica que o cardeal Marto “está em tratamento com antibiótico, para debelar [a doença] e as coisas estão a correr bem”.