Catequese de Lisboa apresenta “Presépio Laudato Si”

O “Presépio Laudato Si” é uma iniciativa conjunta do Setor da Catequese do Patriarcado de Lisboa em parceria com o Departamento da Pastoral da Família.

Trata-se de uma proposta que visa indicar "uma caminhada para a vivência dos tempos de Advento e de Natal, com base na Encíclica sobre o cuidado da Casa Comum", explica o diretor do Setor da Catequese em Lisboa.

O Padre Tiago Neto refere que "todas as semanas as famílias vão receber em casa "um pequeno vídeo que conta com a presença de um catequista e de uma família".

Este vídeo pode ser visto "todas as quintas-feiras no canal Youtube da Catequese de Lisboa e nas redes sociais da Pastoral da Família". Irá apresentar "uma proposta para viver estes tempos litúrgicos, tomando maior contacto com as temáticas da “Laudato Si”, acrescenta este responsável.

Todos estes vídeos apresentam "uma passagem bíblica que ajuda a iluminar as situações dramáticas apresentadas e convida a atitudes transformadoras".

Na base desta proposta, "está o conceito de ecologia integral, com o qual se propõe que em família se trabalhem os diferentes âmbitos de relação da pessoa com os outros, com Deus e com o mundo criado".

Todas as semanas haverá "um novo desafio que culmina na construção de um presépio, onde estarão presentes os diferentes âmbitos da relação". São "novos elementos decorrentes dos pequenos gestos e compromissos que a família vai assumindo".

Neste tempo de pandemia, a Catequese de lisboa procura, com esta iniciativa, "devolver a função catequética à família e ajudá-la a rezar e a celebrar os Mistérios da Fé em contexto doméstico". Nesse sentido, irá disponibilizar também "um esquema de oração familiar para cada um dos domingos".