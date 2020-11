"Génio" de Hulk pode ajudar FC Porto a lutar pelo título, diz Rui Quinta

Hulk chegou ao FC Porto em 2008, com 22 anos de idade, contratado aos japoneses do Kawasaki Frontale e foi campeão logo no primeiro ano como dragão.

“Tenho visto alguns jogos dele na China, num enquadramento diferente, e continua com as suas caraterísticas intactas. Pode já não ter aquela capacidade para o fazer muitas vezes, mas continua a ser imprevisível, a ter muita qualidade nas decisões que toma e a ser um excelente finalizador” diz Rui Quinta, numa entrevista a Bola Branca .

O treinador de 60 anos, que esta época já treinou o Lusitânia Lourosa, conhece bem o avançado do Shanghai SIPG, com quem festejou dois campeonatos pelo FC Porto.

Se regressar em janeiro ao FC Porto, apesar dos atuais 34 anos de idade, Hulk chegará em condições - e a tempo - de contribuir para a revalidação do título, acredita Rui Quinta.

A esse título de campeão nacional de futebol, o avançado brasileiro juntaria outros três. “Só não foi campeão um ano, naquele célebre episódio do túnel” recorda Rui Quinta, numa alusão ao caso em que Hulk acabaria suspenso por três meses (18 jogos) devido a castigo, após incidentes no túnel de acesso aos balneários do Estádio da Luz.

“Em todos os outros campeonatos foi uma figura incontornável da equipa, porque era um jogador que tinha capacidade – e penso que continuará a ter – de resolver jogos com lances de génio”, sublinha o antigo treinador-adjunto do FC Porto.

Para além da “qualidade individual e da capacidade para resolver jogos”, Rui Quinta acentua que Hulk é o tipo de jogador que encaixa “completamente” no perfil de jogador que Sérgio Conceição gosta de ter no plantel, na medida em que “enquanto esteve no Porto foi uma figura incontornável ao revelar um potencial que permitiu à equipa desenvolver uma dimensão de jogo que o fez várias vezes campeão”.

FC Porto está muito a tempo de revalidar o título

Nesta entrevista à Renascença, Rui Quinta, bicampeão pelo Porto como adjunto de Vitor Pereira (2011/2012 e 2012/2013) desvaloriza os seis pontos de atraso do campeão em título para o Sporting, líder isolado - e sem derrotas - da I Liga, após as primeiras sete jornadas.

“Está tudo tão aberto para toda a gente. Aqui há três semanas todos achavam que as coisas já estavam entregues. Duas jornadas depois já todos olham para o campeonato de uma forma diferente”, assinala Rui Quinta, antes de fazer notar “a imprevisibilidade que o tempo transporta para uma competição tão longa como um campeonato, que depende de muitos fatores”.

A luta pelo primeiro lugar “está aberta para toda a gente e o Porto, como campeão em título, vai tranquilamente lutar pela revalidação”, conclui.