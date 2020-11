FC Porto pondera regresso de Hulk

Hulk, de 34 anos, afirmou que o aspeto financeiro não seria importante na decisão do seu próximo clube: "Não coloco o fator dinheiro na frente. Estou a pensar bem onde vou ser mais feliz e estou a dar tempo e ouvir os meus empresários. Não decidimos nada ainda. O certo é que em dezembro estou livre".

De acordo com a publicação, o FC Porto estará disposto a oferecer um contrato com um salário de 1,5 milhões de euros limpos, um valor inferior ao que Hulk auferia na sua primeira passagem pelo FC Porto, e consideravelmente superior aos 20 milhões de euros anuais que chegou a ganhar na China.

O extremo está de saída do Shanghai SIPG e acaba contrato em dezembro, pelo que pode negociar com qualquer clube e, nesse sentido, pode reforçar a equipa de Sérgio Conceição já em janeiro.

Hulk, internacional brasileiro, quer voltar a jogar no FC Porto, e a SAD portista estará a ponderar oferecer um contrato ao avançado de 34 anos, segundo escreve o jornal "O Jogo".

O antigo avançado do FC Porto admite que "chovem propostas" de todo o Mundo, incluíndo de clubes europeus que disputam a Liga dos Campeões.

Durante o primeiro período de isolamento, Hulk deu uma entrevista aos meios de comunicação do FC Porto e abriu a porta ao regresso ao Dragão.

“Quando se trabalha numa empresa é há uma transferência para outro país deixando nessa empresa muitas amizades e onde se é querido, fica o desejo de voltar a vestir aquela camisola e matar saudades de momentos marcantes. Sinto o respeito e o carinho do Porto e o clube mora no meu coração. Voltar a jogar no Porto seria um sonho e uma felicidade”, disse.



Hulk jogou no FC Porto entre 2008 e 2013, depois de ter sido contratado ao Kwasaki Frontale, do Japão. No total, somou 78 golos em 170 jogos disputados e venceu 12 troféus: quatro campeonatos, três Taças de Portugal, quatro Supertaças e uma Liga Europa.

O avançado deixou o FC Porto em 2013 para assinar pelo Zenit, clube que representou até 2016, quando rumou ao Shanghai SIPG. Hulk soma 48 internacionalizações pela seleção brasileira.

Para a posição de extremo, Sérgio Conceição tem à disposição Luis Dìaz, Jesús Corona, Felipe Anderson, Shoya Nakajima, João Mário, Fábio Vieira e ainda Otávio, que pode também alinhar na posição.