Vila Real poupa nas festas de Natal para apoiar comércio e restauração

Um concurso de montras para apoiar o comércio local e a distribuição de embalagens de alumínio aos restaurantes para o serviço de ‘take-away’ são duas das medidas da autarquia de Vila Real, para ajudar a mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19 em dois dos setores mais afetados.

O presidente da autarquia, Rui Santos, refere que, “perante a maior crise das nossas vidas” com os impactos conhecidos no âmbito da saúde” e também “os impactos económicos e sociais que decorrerão da diminuição de atividade”, torna-se necessário apoiar os mais atingidos.

Ressalvando que “a Câmara tem uma capacidade financeira limitada” e que “não se pode substituir ao Estado”, o autarca considera, no entanto, que “pode dar sinais”. E um dos sinais passa por poupar nas festas de Natal e canalizar verbas para ajudar o comércio local.

“Este ano vamos ter umas festas de Natal e de fim de ano diferentes. Vamos ter iluminação de Natal pública, mas não faremos a tradicional passagem de ano com a fogueira e o arraial e alguma animação de rua, que implica aglomeração de pessoas”, explica o autarca, esclarecendo que vão “pegar no dinheiro que resulta da poupança dessas atividades” e “tentar, de forma legal, sem ferir nenhuma das competências e atribuições que os municípios têm, ajudar o comércio local e direcionar algumas medidas para a restauração”.

A autarquia vai também promover um concurso de montras de Natal e atribuir 100 euros a cada estabelecimento comercial que adira à iniciativa, prevendo-se que possa contemplar cerca de 250 concorrentes.

“O concurso decorrerá entre dezembro e janeiro e, depois, será também atribuído um prémio aos vencedores de 500, 300 e 200 euros”, concretiza o vereador do pelouro do Turismo e Animação, José Maria Magalhães.

Já para o setor da restauração está prevista a distribuição de mil recipientes de alumínio a cada um dos cerca de 50 restaurantes do concelho, para serem usados no serviço de ‘take-away’, e também máscaras.

O município vai ainda “manter a isenção de taxas da utilização de esplanadas, assim como a possibilidade dos comerciantes ocuparam mais espaço”, indica o vereador do Desenvolvimento Económico e Emprego.

Nuno Augusto acrescenta ainda que a Câmara aprovou um “protocolo com os CTT, com o objetivo de ajudar o comércio local no apoio à criação de lojas online e dar a possibilidade a 150 empresas de se inscreverem numa plataforma nacional que irá facilitar a venda e a aquisição dos produtos”.

“As pessoas podem facilmente adquirir os produtos e depois ou vão ao comércio levantar ou podem receber comodamente em suas casas”, explica vereador Nuno Augusto. Num raio de 10 quilómetros do centro de Vila Real, as compras poderão ser entregues em duas horas e, em todo o país, em 24 horas.

“Estamos a falar de produtos frescos, nomeadamente talhos, empresas de frutas, legumes”, esclarece Nuno Augusto, apelando ao consumo no comércio local.

“Estamos a assistir a uma crise única que afetará os mais debilitados, o nosso comércio local, daí o apelo à utilização do comércio local.”

A autarquia de Vila Real vai aplicar 19 mil euros na iluminação de Natal e canalizar cerca de 50 mil euros para apoio à economia local.