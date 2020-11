Trabalhadores dos CTT avançam com greve por melhores salários e melhor serviço público

Vai ser quase uma semana sem correio. Os sindicatos dos trabalhadores dos CTT convocaram esta terça-feira uma greve para os dias 30 de novembro, 2 e 3 de dezembro. E há um feriado pelo meio.

Os sindicatos exigem aumentos salariais e acusam a empresa de mentir quando diz que não tem dinheiro.

À Renascença, o presidente do SNTCT - Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações - argumenta com o facto de os CTT terem arranjado mais de meio milhão de euros para pagar prémios e antecipar subsídios. Vitor Narciso conclui que “há liquidez, mas falta a vontade de negociar”.

Os sindicatos também protestam contra a má gestão da empresa, que não cumpre os critérios de qualidade inerentes ao contrato de concessão, que está prestes a terminar. E denunciam a chantagem sobre o governo e a pressão sobre os trabalhadores. “Nunca houve tantos processos disciplinares”, diz Vitor Narciso.

Foi tudo isto que levou os sindicatos a convocar a greve a começar já no final do mês. “Não estamos para aturar isto e decidimos convocar estas formas de luta que não serão as últimas, infelizmente.”

Sobre o facto de a greve ter impacto em pelo menos uma semana e ainda por cima, no mês de natal ,em que há maior procura dos serviços postais, Vitor Narciso desvaloriza.

“Quem diz isto sobre esta altura esquece-se que durante todo o ano e desde há dois, três, quatro anos, o serviço tem vindo a degradar-se cada vez mais. As cartas, os registos, as pensões, as encomendas andam com atrasos de cinco, seis ou dez dias. E que até o correio azul chega a ter atrasos de cinco ou mais dias. As pessoas não irão sentir muita diferença em relação ao que acontece nos dias de trabalho normal”

Entretanto, as organizações sindicais pediram a intervenção da DGERT - Direcção Geral de Emprego e Relações de Trabalho - que já agendou uma reunião entre as duas partes em conflito para quinta-feira à tarde.