Tancos. Azeredo Lopes "rezou" para que reunião nos paióis "terminasse rapidamente"

O ex-ministro da Defesa revelou esta terça-feira, no julgamento do processo de Tancos, que rezou para que a reunião realizada durante a visita do Presidente da República aos paióis, a 04 de julho de 2017, "terminasse rapidamente".

Azeredo Lopes começou hoje à tarde a ser interrogado no processo em que é arguido, cujo julgamento decorre em Santarém, tendo explicado que, no dia em que Marcelo Rebelo de Sousa visitou os paióis de Tancos, onde dias antes tinha sido furtado material militar, o "ambiente era confuso, havia muita gente" e que desejou que a reunião "terminasse rapidamente".

Nessa visita o Presidente da República foi acompanhado de vários elementos civis e militares, tendo havido um encontro para se discutir o furto aos paióis, no qual se falou de questões concretas sobre a investigação ao crime.

Foi nessa reunião, adiantou, que o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar Luis Vieira, também arguido no processo, defendeu que a investigação devia ser coordenada pela PJM, já que o crime tinha ocorrido no interior de instalações militares, dando ainda conta do seu desagrado.

Na visita paióis nacionais, Marcelo Rebelo de Sousa pede o "apuramento de tudo, de alto a baixo, até ao fim, doa a quem doer" e o Ministério Público (MP) abre inquérito ao sucedido por suspeitas de associação criminosa, tráfico de armas internacional e terrorismo, sendo a investigação liderada pela Polícia Judiciária (PJ), em colaboração com a Polícia Judiciária Militar (PJM), facto que desagrada a Luis Vieira.

Durante a visita, segundo o ex-ministro, Luis Vieira comentou a existência de um informador (Fechaduras) e de que já havia informações anteriores de que poderia haver um assalto aos paióis, facto que "criou estupefação no Chefe de Estado Maior das Forças Armadas", tendo criticado Luis Vieira por não ter informado o Exército e assim impedir que fossem tomadas medidas que evitassem o crime.

Nas declarações, o ministro insistiu que não é próximo de Luis Vieira - como indica a acusação - e reiterou que, nos dois encontros que teve com o coronel e com o seu chefe de gabinete, general Martins Pereira, o ex-diretor da PJM lhe manifestou o seu desagrado pelo afastamento da PJM, mas nunca pediu a sua intervenção.