Sobe para oito número de mortes por Covid-19 em lar de Abrantes

Oito mortos é o novo balanço do surto de Covid-19 no Centro Social do Pego, concelho de Abrantes, disse esta terça-feira a delegada de Saúde, dando conta de mais sete profissionais infetados e 17 utentes recuperados.

"Do surto no Lar do Pego temos 10 utentes internados e em termos de óbitos temos agora um total de oito no Centro Social do Pego", disse à Lusa a delegada de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, tendo afirmado "preocupação" com os utentes internados "pela sua idade e por padecerem de outros problemas de saúde" e dado conta dos primeiros utentes recuperados da doença.

Maria dos Anjos Esperança disse ainda que foram hoje conhecidos os resultados dos testes mais recentes efetuados a utentes e funcionários daquela Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI) do distrito de Santarém, tendo referido que, "dos 54 testes efetuados a profissionais não infetados, 47 foram negativos e sete foram positivos" e que, "dos 43 testes realizados a utentes infetados, 22 ainda deram positivo, 17 foram negativos e quatro são inconclusivos", sendo estes "repetidos amanhã", quarta-feira.

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, numa nota de pesar às famílias afetadas, publicada no sábado na página oficial na rede social Facebook, confirmou a existência de sete mortes relacionadas com a covid-19 na ERPI do Pego.

"De acordo com as autoridades de saúde, estes óbitos reportam-se a pessoas com idade avançada e com outras doenças associadas", referiu, tendo apelado a que a comunidade "adote escrupulosamente todas as recomendações das autoridades de saúde" e lembrado que "esta pandemia é um inimigo imprevisível e incontrolável".

Com 65 utentes e 71 funcionários, a ERPI regista até hoje 87 pessoas infetadas, dos quais resultaram oito óbitos em utentes, estando ainda 10 pessoas internadas no Hospital de Abrantes.

Portugal registou 4.452 novos casos de infeção com o novo coronavírus e 81 mortes associadas à doença covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.553 mortes e 230.124 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 77.126 casos, menos 2.919 do que na segunda-feira.