Os bombeiros combatem, ao final da manhã desta terça-feira, um incêndio no centro da cidade da Guarda. As chamas lavram numa moradia.

Não há informação sobre se existem vítimas no interior do edifício, mas segundo fonte dos bombeiros voluntários, contactada pela Renascença, as habitações contiguas não estão em risco.

O incendio está a cortar a rua Francisco dos Prazeres.

Combatem as chamas 30 bombeiros, apoiados por 12 viaturas.