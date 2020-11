Detido pai suspeito de violar quatro filhas durante mais de 10 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de durante 13 anos abusar sexualmente de quatro filhas menores.

De acordo com a nota da PJ, foi identificado e detido um homem de 55 sanos "por fortes indícios da prática de mais de duzentos crimes de violação e um crime de abuso sexual de crianças, todos na sua forma agravada".

Ainda segundo a Judiciária, os crimes foram cometidos "desde 2007 até ao presente ano, vitimando, sucessivamente e com elevada frequência, as quatro filhas menores do agressor".

Os crimes foram praticados na área metropolitana de Lisboa, na casa onde todos habitavam.

A Judiciária refere ainda que o homem "tem antecedentes criminais por falsificação de documentos" e que, após primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.