“Mais pessoas podem morrer” se Trump não reconhecer a derrota, avisa Biden

Joe Biden avisa que a recusa de Donald Trump em reconhecer a derrota pode levar a muitas mortes entre os norte-americanos. Num discurso no Delaware, na segunda-feira (já terça em Lisboa), o presidente eleito defendeu que a coordenação na transição de mandatos é essencial para combater o surto do novo coronavírus.

"Mais pessoas podem morrer se não coordenarmos", avisa Biden numa conferência de imprensa, depois de se reunir com líderes sindicais e empresariais e de fazer um discurso sobre a economia.

A coordenação é importante "agora, ou tão rapidamente quanto pudermos fazer", afirma Biden, acrescentando que "seria muito mais fácil se o Presidente participasse".

"Tenho esperança de que o Presidente esteja um pouco mais esclarecido antes de chegarmos a 20 de janeiro", diz.

Biden critica ainda Trump por não ter trabalhado com o Congresso para negociar uma medida para ajudar as empresas e os americanos desempregados enquanto a pandemia se intensifica no inverno.