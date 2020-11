Covid-19. Um ano depois do primeiro infetado, o mundo conta com 55 milhões

Veja também:

Esta terça-feira passa justamente um ano sobre o primeiro caso conhecido do novo coronavírus. Agora, o mundo enfrenta uma pandemia com milhões de infetados e milhares de mortes.

De acordo com o jornal “South China Morning Post”, o chamado doente zero foi diagnosticado com Covid-19 na cidade chinesa em Wuhan em 17 de novembro de 2019. Um homem, de 55 anos, terá sido o primeiro em todo o mundo e mês depois do número de casos já era de perto de 30. No entanto, só no final de dezembro os médicos chineses terão percebido que se tratava de um novo tipo de vírus.

Em Portugal, onde os primeiros casos de infeção com o novo coronavírus foram detetados no dia 2 de março, já morreram mais de 3.300 pessoas com a doença covid-19, num total de mais de 217 mil casos de infeção contabilizados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).