Veja as partidas das modalidades que a Covid-19 já obrigou a adiar

A Covid-19 tem afetado, e muito, os calendários das principais modalidades de pavilhão em Portugal. Veja aqui a lista de jogos adiados, até ao momento.

Dois casos positivos no hóquei do Benfica obrigam ao adiamento de duas partidas dos encarnados e já foram acrescentados a esta lista.

Faltam aqui as partidas do CD Póvoa que, devido às contingências da pandemia, foi obrigado a desistir do campeonato de voleibol.

FUTSAL

Jogos em atraso

6ªJ 23NOV20 SC Braga - Quinta dos Lombos 16h

6ªJ 25NOV20 AD Fundão - Eléctrico 20h30

5ªJ 25NOV20 Caxinas - Dínamo Sanjoanense 21h30

2ªJ 08DEZ20 SC Braga - Belenenses 16h

7ªJ 16DEZ20 AD Fundão - SC Braga 20h30

7ªJ 16DEZ20 Caxinas - Candoso21h30

1ªJ 23DEZ20 Belenenses - AD Fundão 19h

3ªJ 09JAN21 Belenenses - Modicus 18h

8ªJ Dínamo Sanjoanense - Quinta dos Lombos

ANDEBOL

Jogos em atraso

03ªJ 19NOV20 Belenenses - Madeira SAD 19h00

02ªJ 25NOV20 Águas Santas - we Belenenses 20h30

01ªJ 01DEZ20 Belenenses - Boa Hora 21h00

05ªJ 01DEZ20 Sporting da Horta - Póvoa 22h00

07ªJ 08DEZ20 Sporting da Horta - Madeira SAD 12h30

10ªJ 23DEZ20 Póvoa - FC Gaia 21h00

07ªJ 23JAN21 Boavista - Maia/ISMAI 18h00

08ªJ 30JAN21 Maia/ISMAI - FC Gaia 16h00

10ªJ 30JAN21 Madeira SAD - Águas Santas 18h00

09ªJ 30JAN21 Boavista - Póvoa 21h00

01ªJ Sporting da Horta - FC Gaia

01ªJ Madeira SAD – Póvoa

09ªJ Belenenses - FC Porto

VOLEIBOL

Jogos em atraso

13ªJ 05DEZ20 Clube Kairós - Ala de Nun'Álvares 15h00

09ªJ 06DEZ20 Clube Kairós - Sporting de Espinho 15h00

13ªJ Viana - Sporting

HÓQUEI EM PATINS

Jogos em atraso

04ªJ 19NOV20 FC Porto - HC Braga 20h30

06ªJ 25NOV20 Sporting - HC Braga 20h00

06ªJ 25NOV20 Juventude de Viana - OC Barcelos 21h30

10ªJ Benfica – Famalicense

11ªJ Turquel - Benfica

BASQUETEBOL

Jogos em atraso

05ªJ 18NOV20 CAB Madeira - Galitos 15h00

08ªJ 05DEZ20 Sporting - FC Porto 15h00

07ªJ 08DEZ20 Ovarense - CAB Madeira 16h00

09ªJ 11DEZ20 FC Porto - Oliveirense 20h30

05ªJ 22DEZ20 Imortal - Oliveirense 20h30

04ªJ 06JAN21 Galitos Barreiro - Maia 21h00

04ªJ 06JAN21 Benfica - Vitória de Guimarães 21h00

05ªJ 13FEV21 FC Porto - Lusitânia 20h30