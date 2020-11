Phoenix Suns contratam Chris Paul a troco de quatro jogadores e escolha no draft

O base Chris Paul, de 35 anos, foi transferido dos Oklahoma City Thunder para os Phoenix Suns, a troco de quatro jogadores, mais a primeira escolha no draft da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA).

Os Phoenix Suns garantiram Chris Paul, que esteve 10 vezes no jogo ‘All Star’ da NBA, em troca do espanhol Ricky Rubio, de Kelly Oubre Jr, e dos jovens Ty Jerome e Jalen Lecque, estes pouco utilizados na última época, além da primeira escolha no ‘draft’.

No negócio foi incluído também o extremo egípcio Abdel Nader, que segue para os Phoenix Suns, após dois anos nos Oklahoma City Thunder.

Chris Paul, que em 2013 foi eleito o melhor jogador do encontro ‘All Star’, terminou a época passada com a média de 17,6 pontos, 6,7 assistências e cinco ressaltos, e, com a sua contratação, a equipa do Arizona pretende voltar aos ‘play offs’, que tem falhado desde 2010.