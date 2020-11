ATP Finals. Thiem derrotou Nadal

O tenista austríaco Dominic Thiem ficou muito perto de se qualificar para as meias-finais das ATP Finals, depois de vencer o espanhol Rafael Nadal, em dois longos e equilibrados “sets”.

Nem encontro entre dois tenistas que tinham vencido na primeira jornada do grupo Londres 2020, Thiem somou o segundo triunfo e ficou muito perto de garantir o apuramento, algo que pode acontecer ainda esta terça-feira se o grego Stefanos Tsitsipas vencer o russo Andrey Rublev.

O finalista das ATP Finals em 2019, terceiro do “ranking” ATP, venceu Nadal, segundo da hierarquia, por 7-6 (9-7) e 7-6 (7-4), em 2h26.

Num primeiro “set” sem qualquer ponto de “break”, Thiem salvou dois pontos de “set” no “tie-break” e acabou por se adiantar, por 9-7. No segundo parcial, Nadal ainda salvou quatro pontos de encontro, três dos quais no seu jogo de serviço, no qual esteve a perder por 0-40.

Na última jornada do Grupo Londres 2020, Thiem defronta Rublev, oitavo do mundo, enquanto Nadal joga com Tsitsipas, oitavo e detentor do troféu do torneio que fecha a temporada.