Taça de Portugal. Casos de Covid-19 adiam o Casa Pia-Nacional

O jogo entre Casa Pia e Nacional, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, agendado para o próximo domingo, foi adiado para a quarta-feira seguinte, 25 de novembro, informou esta terça-feira o clube madeirense.

Entre infetados pelo novo coronavírus e em isolamento profilático, o Casa Pia, equipa da II Liga, tem um elevado número de jogadores impedidos, para além de elementos da equipa técnica, pelo que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu adiar a partida.

Segundo o clube madeirense, o Nacional pretendia atuar no dia anterior, na terça-feira, de forma a ganhar um dia na preparação para a deslocação do dia 29 de novembro a Portimão, em jogo relativo à oitava jornada da I Liga, com o Portimonense.

A FPF não acedeu à pretensão do clube madeirense, marcando o jogo para quarta-feira, às 10h00, justificando essa decisão devido à transmissão televisiva no Canal 11.