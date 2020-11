Cabo Verde empata

Cabo Verde voltou a empatar 0-0 com o Ruanda e igualou Moçambique no segundo lugar do Grupo F de apuramento para Taça das Nações Africanas (CAN), liderado pelos Camarões, anfitriões da fase final.

Depois do empate 0--0 na cidade da Praia, Cabo Verde queria vencer em Kigali, mas, mesmo criando várias oportunidades e apesar de ter jogado desde os 28 minutos em superioridade numérica, devido à expulsão do médio Ally Niyonzima na equipa anfitriã, não conseguiu bater o guarda-redes ruandês.

Com este resultado, os “tubarões azuis”, nome pelo que é conhecida a seleção cabo-verdiana, passaram a somar quatro pontos no grupo F, fruto de outros tantos empates, em igualdade com Moçambique, enquanto Ruanda soma agora dois pontos.

O grupo é liderado pelos Camarões, que na segunda-feira voltaram a vencer Moçambique, desta feita por 2-0, passando a somar 10 pontos, mais seis do que os moçambicanos e, agora, os cabo-verdianos.

Na próxima jornada, a ser disputada em 22 de março de 2021, Cabo Verde vai receber os Camarões, enquanto Moçambique viaja até Kigali, para defrontar o Ruanda. Uma semana depois, Moçambique recebe Cabo Verde e os Camarões jogarão com o Ruanda.

Neste grupo, os Camarões estão automaticamente qualificados, visto serem os anfitriões da prova, pelo que o outro apurado será o segundo classificado, no caso de nenhuma das restantes seleções vencer o grupo.

A 33.ª edição da Taça das Nações Africanas estava marcada para o próximo ano, mas acabou por ser adiada para 2022 - apesar de manter a designação CAN 2021 - para não coincidir com a Copa América e o Euro 2020, que foram adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19.