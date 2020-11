Uber e motoristas em pé de guerra. Tarifas mais baixas são “dumping” ou liberdade de escolha?

“Os motoristas são informados, por exemplo, quando um utilizador recusa viajar pelo preço proposto, mas também sobre quais as zonas que têm procura elevada para que possam aproveitar estas oportunidades, se assim o entenderem”, soma.

Ângela identifica a criação da categoria XS pela Bolt, outra operadora do setor, como o início do processo. “É a concorrência desleal e desregrada. São carros muito pequeninos, o Panda, a preços muito mais baratos. E a Uber arranjou o esquema do multiplicador para equiparar os preços”, identifica.

A situação está, segundo a mesma parceira da Uber, a ficar cada vez mais complicada e há quem já esteja a “pedir dinheiro emprestado para meter combustível”.

“Temos parceiros que têm uma reforma baixa e que empataram as suas economias para abrir uma empresa. Quase que pagamos para transportar pessoas”, refere.

O sentimento de insatisfação está a crescer, e há pessoas a entregar e a vender carros. “Eu tive de vender um veículo para me manter à tona. Assim como eu, outros colegas, os que tinham carros a 'leasing' tiveram de os entregar”, exemplifica.

A mesma empresária diz que o que permite à Uber aplicar este tipo de normas é a quantidade de empresas com grandes frotas que põem os trabalhadores a circular com as tarifas mais baixas, o que faz com que os outros estejam “a passar por dificuldades”.