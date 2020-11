Governo cede ao PCP e avança com lay-off pago a 100%

A medida responde a uma pretensão do PCP para aprovar o Orçamento do Estado para 2021, sendo também uma reivindicação das centrais sindicais. Já está inscrita numa proposta de alteração ao OE entregue pelos socialistas e aplicar-se-á seja qual for o regime em que a empresa se encontre : apoio à retoma, lay-off simplificado (que continua em vigor para empresas encerradas por lei, como as discotecas) ou lay-off tradicional.

“Com esta medida, Portugal passará a ser o único país [da UE] em que os trabalhadores em lay-off mantêm integralmente os seus salários”, diz fonte do Governo ao jornal. O trabalhador deixa de receber apenas entre 80% e 88% das horas não trabalhadas e passa a receber 100% dessas horas, seja qual for o nível de quebra de faturação da empresa.

No pico da crise, diz o “Público”, houve 110 mil empresas e 895 mil trabalhadores em lay-off simplificado.

Em setembro, havia 8.657 trabalhadores em lay-off tradicional, em 250 empresas, e duas mil pessoas no regime simplificado, em 435 empresas. Neste regime, os números baixaram em outubro, para 883 trabalhadores e 251 empresas.

“A intenção do Governo é que a medida [do salário a 100% no lay-off] entre em vigor logo em janeiro de 2021”, refere fonte do Governo ao jornal, adiantando que os 370 milhões adicionais de despesa “podem ser financiados por fundos europeus, como o SURE ou REACT, consoante a medida e a fonte de financiamento e já está contabilizada no OE 2021 como medidas de apoio ao emprego”.