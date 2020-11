Portugal defronta Croácia na despedida da Liga das Nações

A seleção portuguesa de futebol, detentora do troféu, encerra, em Split, a participação na segunda edição da Liga das Nações, defrontando a vice-campeã mundial Croácia, na sexta e última jornada do grupo 3 da prova.

Falhada a qualificação para as meias-finais, em virtude do desaire caseiro com a França (1-0), no sábado, a equipa das quinas vai cumprir calendário na visita a Split e tentará apagar a imagem deixada diante dos franceses.

Sem o lateral Raphael Guerreiro, dispensado antes da viagem para a Croácia, devido a problemas físicos, o selecionador Fernando Santos conta com 23 atletas, aparentemente todos em condições de darem o seu contributo.

Logo após a partida com os vice-campeões do mundo, a comitiva lusa regressará a Lisboa.

Com um encontro por disputar no grupo 3 da Liga das Nações A, Portugal é segundo classificado, com 10 pontos, menos três do que a França, que assegurou o primeiro lugar com o triunfo em Lisboa e garantiu uma vaga na "final four".

Croácia e Suécia têm ambas três pontos e ainda lutam pela manutenção no primeiro escalão da prova, sendo que a situação é tangencialmente favorável aos croatas, cuja vantagem sobre os suecos, que jogam em França, está apenas no maior número de golos marcados (7-13 contra 3-9).

A partida entre Portugal e Croácia, da sexta e última jornada do grupo 3 da Liga das Nações A, está marcada para as 19h45, no Estádio Poljud, em Split, e será dirigida pelo inglês Michael Oliver. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.