Fernando Santos. “Os jogos não se ganham só a jogar bonitinho”

O selecionador de Portugal não gostou da falta de intensidade e da lentidão da equipa das quinas, especialmente na primeira parte da partida contra a Croácia.

Fernando Santos considera que voltaram “a não ter intensidade na primeira parte”.

“Procuramos jogar, mas sem intensidade num campo difícil. Temos de nos adaptar, o passe é mais difícil e a bola pára mais, então temos de jogar diferente. Temos de pressionar, não deixar jogar, apertar em cima e foi isso que disse aos jogadores. Cinco jogos sem sofrer golos e depois…”

O técnico nacional acrescenta que “na segunda parte entramos com toda intensidade, a ganhar as segundas bolas, porque estes jogos também se ganham assim. Os jogos não se ganham só a jogar bonitinho…. Fizemos o 2-1, mas depois voltámos a entrar no mesmo baixo ritmo e permitimos que a Croácia com 10 fizesse um golo”.

“A partir daí fomos à procura e jogámos um pouco sem discernimento. Acabamos por ganhar e fomos os justos vencedores, porque fomos melhores, mas temos de ser muitos melhores”, refere.

Portugal venceu a Croácia, em Split, por 3-2, para a Liga das Nações, com dois golos de Rúben Dias e um de João Félix.