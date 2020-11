Weigl não encaixa no sistema do Benfica. "Nem o Pirlo iria brilhar"

Nem Andrea Pirlo brilharia no 4-4-2 de Jorge Jesus. A opinião é de Diogo Luís, antigo defesa do Benfica, que justifica desta forma o subrendimento de Julian Weigl e os rumores da possível saída do internacional alemão, descontente com o seu tempo de jogo esta época.

Weigl foi contratado em janeiro do ano passado ao Borussia Dortmund, por 20 milhões de euros, mas perdeu espaço com a saída de Bruno Lage. O médio soma dez partidas esta temporada, mas apenas três como titular: uma na Liga, uma na Liga dos Campeões e uma na Liga Europa.

Em entrevista a Bola Branca, Diogo Luís encara com naturalidade que Weigl não consiga afirmar-se num meio campo a dois, no sistema atual de Jorge Jesus.

"A jogar da forma que o Benfica joga, Weigl não encaixa tão bem. Encaixaria melhor num 4-3-3, sendo ele o pivot defensivo, porque tem qualidade a sair e pelo seu posicionamento. Assim, era como pegar no Pirlo e colocá-lo no 4-4-2 do Benfica atrás do Taarabt. Também não iria brilhar, porque a equipa estaria desiquilibrada e não ia estancar adversários. Na saída, também não brilharia porque as equipas fecham-se muito contra o Benfica", começa por dizer.

Apesar de defender que os jogadores devem adaptar as suas características à tática dos treinadores, Diogo Luís diz que o problema do rendimento de Weigl é do sistema.

"É preciso olhar para o jogador e perceber que o sistema não vai de encontro às suas características. Mas é claro que um jogador tem de se adaptar e criar outras competências que não tem, ou que acredita que não tem, para se adaptar. Mas acho que é mais pelo sistema que não vemos o melhor Weigl", justifica.