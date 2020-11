Estudantes inventam algoritmo para aumentar doações ao Banco Alimentar

Começaram por ser 28 equipas, seis chegaram à final da Eurekathon, mas só uma venceu. A equipa chama-se Hunger Byte e é composta por seis estudantes de quarto ano da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e da Universidade do Minho.

Os seis estudantes pegaram nos dados fornecidos pela NOS, parceira do concurso, e criaram um algoritmo que pode ajudar a encontrar mais doadores para as campanhas do Banco Alimentar.

Cruzaram os dados da operadora telefónica com dados sociais e demográficos e identificaram, na Área Metropolitana de Lisboa, que nas freguesias de Benfica, São Domingos de Benfica e Alcântara, por exemplo, estão pessoas com maior potencial de doarem mais alguns bens alimentares.

A proposta da equipa vencedora prevê que essa pessoas possam ser contactadas por sms ou email ou ainda que recebam, com a fatura da operadora telefónica, uma nota a apelar à sua doação.